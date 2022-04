Dat Cyberpunk 2077 een hobbelige weg achter de rug heeft hoeven we niemand te vertellen. Het was zelfs kort na de release een ernstige situatie, want vele gamers vroegen hun geld terug vanwege de belabberde staat van de game en Sony haalde de titel voor enige tijd uit de PlayStation Store.

Uiteindelijk is alles goed gekomen en CD Projekt RED mag op zich niet klagen over het resultaat in verkopen. De ontwikkelaar heeft bekendgemaakt dat de game inmiddels meer dan 18 miljoen keer is verkocht. Relatief snel na de release stond de game op 14 miljoen verkochte exemplaren, waardoor er over een kleine anderhalf jaar sprake is van een groei van 4 miljoen extra verkopen.

Verder heeft CD Projekt RED aangegeven dat The Witcher 3: Wild Hunt meer dan 40 miljoen keer is verscheept en daarmee komt het aantal verscheepte exemplaren van de franchise in zijn totaliteit op meer dan 65 miljoen exemplaren.