Eerder dit jaar werd bekend dat een game uit een ver verleden nieuw leven zou worden ingeblazen. Het in 2001 verschenen Deadly Dozen zou een remaster krijgen voor de PS4, Xbox One, Nintendo Switch en pc. Wanneer was toen nog niet duidelijk, maar ondertussen wel!

Vanaf 29 april kunnen pc-gamers opnieuw de door Duitsland bezette territoria infiltreren met een team vol buitenbeentjes. Herleef je liever shellshock op consoles, dan zul je iets langer moeten wachten. Deze versie komt pas uit in de zomer van dit jaar. Wanneer precies werd nog niet duidelijk, maar hier hopen we snel wat meer over te horen.

Hoewel de game in de kern hetzelfde is gebleven als het origineel, mogen we toch wel een aantal verbeteringen verwachten. Vernieuwde level assets, textures en character models behoren tot de vooruitgang. Real-time belichting, hogere kwaliteit particle effects en andere omgevingseffecten zijn toegevoegd om het realisme wat bij te staan.

De pc-versie ondersteunt 4K resolutie zonder framerate limiet, waar de consoleversies draaien op een 1080p resolutie met 30 frames per seconde als grens.

Benieuwd naar wat je mag verwachten? Check dan zeker even de trailer van de aankondiging hieronder.