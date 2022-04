Patrick Plourde, de regisseur van Far Cry 3, heeft laten weten na bijna twintig jaar Ubisoft te verlaten. De beste man heeft in die tijd aan heel wat games gewerkt, zoals Rainbow Six Vegas, Assassin’s Creed, Child of Light, Watch Dogs 2 en het eerder genoemde Far Cry 3. Ubisoft heeft het vertrek inmiddels bevestigd, maar geeft ook aan dat Plourde het bedrijf nog als consulent zal bijstaan.

R6 Vegas, AC, FC3, CoL, WD2… it’s been a privilege to collaborate with everyone at Ubi on these great games!

Now, I’m happy to share that I’m starting my own independent creative consultancy, where I will keep working with Ubisoft and also spend time on some personal projects.

— Patrick Plourde (@patrick_plourde) April 13, 2022