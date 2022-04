Jason Momoa is in de afgelopen tien jaar een gevestigde naam geworden in Hollywood en zodoende hebben we deze acteur in veel films teruggezien. Denk aan Aquaman en Dune. De kans is nu aanwezig dat we hem ook terug gaan zien in de live-action Minecraft film.

Volgens The Hollywood Reporter verkeren de gesprekken met Momoa in de laatste fase en als ze eruit komen, dan zal de bekende acteur in de film een rol hebben. In welke hoedanigheid is echter afwachten. De site weet overigens ook wie er bij de film betrokken zijn, zie hieronder:

“Napoleon Dynamite filmmaker Jared Hess will direct the project, based on the popular video game…Dune producer Mary Parent and Roy Lee will produce, with Jill Messick receiving a posthumous producing credit for developing the film before her death in 2018. Executive producers include Jon Berg, Cale Boyter and Jon Spaihts. The video game hails from Sweden’s Mojang Studios, with Mojang’s Lydia Winters and Vu Bui also producing the film.”

De film werd oorspronkelijk al in 2014 aangekondigd en het laatste nieuws stamt inmiddels uit 2019. Het is dus een traject dat we vaker bij films zien die gebaseerd zijn op games, het duurt lang, er wordt gaandeweg veel aangepast en het komt moeizaam van de grond. Met dit nieuws – mits het klopt – lijkt er echter schot in de zaak te zitten.