Vorig jaar gingen er geruchten rond dat Nintendo van plan zou zijn om Game Boy games naar Nintendo Switch Online te brengen, wat dan een aanvulling zou zijn op de huidige bibliotheek van NES en SNES-games, alsook de Nintendo 64 en SEGA Megadrive games die via het Uitbreidingspakket te verkrijgen zijn.

Nadien werd het weer stil, maar een lek lijkt nu te suggereren dat Nintendo in de tussentijd het nodige werk heeft verzet. Er zijn bestanden op 4chan gelekt die het bestaan van een Game Boy emulator aantonen, waarbij de GBA-emulator ‘Sloop’ als codenaam heeft en de Game Boy emulator ‘Hiyoko’.

Deze emulators zouden beide ontwikkeld zijn door Nintendo’s Europese NERD-team (Nintendo European Research & Development). Deze afdeling is eerder al verantwoordelijk geweest voor andere emulatie software, waaronder die in de Classic Mini consoles.

Nu is 4chan verre van een betrouwbare bron, maar gezien er al langer geruchten gaan is het een beetje een kwestie van waar rook is, moet ook vuur zijn. Hieronder wat afbeeldingen en het is nu vooral wachten totdat Nintendo een officiële aankondiging doet.