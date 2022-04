Het ziet er naar uit dat het binnenkort mogelijk is om via Nintendo Switch Online geëmuleerde Game Boy (Advance) titels te spelen, aldus een recent lek van bestanden die wijzen naar de genoemde emulators. Sinds vorig jaar zijn er ook een aantal Nintendo 64 titels speelbaar via de dienst, zo werd recentelijk Mario Golf nog toegevoegd aan het Nintendo Switch Online Uitbreidingspakket.

De oudere gamers kunnen zich mogelijk nog herinneren dat het mogelijk was om een aantal Game Boy titels te verbinden met de Nintendo 64 om content uit te wisselen. Als we Emily Rogers mogen geloven, heeft Nintendo erover nagedacht om deze connectiviteit tussen de twee platforms ook naar Nintendo Switch Online te brengen, aldus de insider in een post op Famiboards.

Rogers zegt dat Nintendo inmiddels meerdere N64 titels heeft getest en ze benoemt als voorbeeld Pokémon Stadium, waar het mogelijk is om Pokémon van je Game Boy games naar Pokémon Stadium te importeren. De dataminer LuigiBlood heeft tevens bevestigd dat er verwijzingen in de code van de N64 Switch Online app staan naar de zogeheten Transfer Pack; het stukje hardware wat je gebruikte om je Game Boy game en Nintendo 64 met elkaar te verbinden.

Het gaat hier slechts om een gerucht, hoewel de gevonden code voor de Game Boy (Advance) emulators wel echt lijken te zijn. We houden het nieuws in de gaten.