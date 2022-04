It Takes Two is een van de betere games die in 2021 verscheen en niet al te lang geleden werd aangekondigd dat er een film van zou verschijnen. Inmiddels zijn de nodige stappen genomen, want naast dat dj2 Entertainment betrokken is bij het project als producent, is nu ook Seven Bucks Productions aan boord gestapt, aldus Variety.

Dit bedrijf is van Dwayne ‘The Rock’ Johnson en Dany Garcia, die de productie zullen verzorgen. Dit samen met Hiram Garcia en tevens wordt gemeld dat The Rock mogelijk een rol in de film zal spelen, hoewel nog niets officieel bevestigd is. Voor het schrijfwerk zijn Pat Casey en Josh Miller aangetrokken, die bekend zijn van hun werk voor de Sonic films.

Verder zijn natuurlijk Josef Fares en Oskar Wolontis van Hazelight Studios bij de film betrokken. Tot slot geeft Variety nog aan dat ook Amazon Studios bij de film betrokken is, wat eventueel zou kunnen duiden op een release via Amazon Prime.