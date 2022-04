Vorige week kregen we al een voorproefje van twee nieuwe maps die met ingang van Halo Infinite’s seizoen twee worden toegevoegd, deze week zien we welke (vernieuwde) modi we mogen verwachten.

De nieuwe multiplayer modi die geïntroduceerd worden in het nieuwe seizoen, maar ook de aangepaste, zijn als volgt:

King of the Hill

Land Grab

Last Spartan Standing

Elimination

Halo Infinite’s Season Two: Lone Wolves is beschikbaar vanaf 3 mei. Meer diepgaande informatie over alle nieuwigheden en veranderingen lees je in deze uitgebreide Halo blog. Een beknoptere versie in trailervorm check je hieronder.