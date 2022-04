Sony kondigde onlangs aan dat ze PlayStation Plus gaan uitbreiden met meerdere lidmaatschappen. De uitrol werd toen gepland voor juni en Sony heeft daar nu meer duidelijkheid over gegeven. Het gaat zoals eerder al aangekondigd gefaseerd en we weten nu precies wanneer:

Aziatische markten zonder Japan – 23 mei

Japan – 1 juni

Amerika – 13 juni

Europa – 22 juni

Let wel, de bovengenoemde data is waarop Sony mikt, dus het kan uiteindelijk ietwat afwijken. Voor een overzicht van de verschillende PlayStation Plus Tiers, zie het overzicht hieronder.

PlayStation Plus Essential

Maandelijks twee gratis games

Exclusieve kortingen

Cloudopslag voor save games

Online multiplayer toegang

Prijs: € 8,99 per maand/€ 24,99 per kwartaal/€ 59,99 per jaar

PlayStation Plus Extra

Meer dan 400 PS4 en PS5 games gratis te spelen

Prijs: € 13,99 per maand/€ 39,99 per kwartaal/€ 99,99 per jaar

PlayStation Plus Premium