Het tweede seizoen van Halo Infinite, genaamd Lone Wolves, werd al een tijdje geleden aangekondigd. Ook werd er al wat info gegeven over wat we kunnen verwachten, maar een officiële handige roadmap ontbrak nog. Daar is nu verandering in gekomen, want 343 Industries heeft eindelijk een roadmap online gegooid met alle nieuwigheden.

Uiteraard krijgen we nieuwe maps om op te spelen, maar ook nieuwe modi én enkele verhaalgedreven evenementen. Het heeft wel even geduurd, maar het lijkt erop dat ook de coöp campagne (online versie) én de Forge (beta versie) dan toch nog zullen verschijnen. Deze zouden respectievelijk aan het einde van augustus en in de loop van september moeten uitkomen, maar dit staat nog niet helemaal vast.

Hierboven kan je de roadmap bekijken, Lone Wolves gaat van start op 3 mei en loopt tot 7 november.