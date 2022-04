Op 3 mei lanceert het nieuwe seizoen van Halo Infinite, genaamd Lone Wolves, voor de Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Deze uitbreiding zal twee nieuwe maps, Breaker en Catalyst genaamd, met zich meebrengen. Verder kunnen spelers ook een paar nieuwe modi verwachten met onder andere de namen Last Spartan Standing – een combinatie van free-for-all en gun game – en Land Grab.

Over de Battle Pass en de algemene progressie waren er de laatste tijd wat klachten en deze zullen in seizoen 2 aangepakt worden. Zo zal de Battle Pas uit meer customization opties bestaan en zullen er minstens 1000 credits aan de Premium Battle Pass worden toegevoegd. Verder zullen de Ultimate rewards – verdiend door het voltooien van wekelijkse uitdagingen – nu meer bevatten dan alleen emblemen en achtergronddecoraties.

Tot slot zal in het tweede seizoen ook campaign coöp worden toegevoegd. De onderstaande korte trailer toont multiplayerbeelden op de twee nieuwe maps, dus bekijk de video zeker even en laat ons in de comments even weten of jij uitkijkt naar de coöpmodus.