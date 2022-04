De 50ste verjaardag van Atari zit eraan te komen en om hen in de bloemetjes te zetten, heeft LEGO iets speciaals in gedachten. Ze gaan namelijk volgens sommige bronnen een LEGO-set van de klassieke Atari 2600 console uitbrengen. De set zou ergens in augustus 2022 moeten verschijnen, maar een specifieke datum is nog niet bekend.

Naast de Atari 2600 zelf, zal er natuurlijk ook een CX40 controller in elkaar te steken zijn. Deze unieke joystick mag natuurlijk niet ontbreken. De set zal naar verwachting rond de € 200,- kosten. Aangezien het hier om een lek gaat en geen officiële bevestiging van LEGO, zullen we alles nog even met een korreltje zout moeten nemen.