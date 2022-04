De beta van Overwatch 2 zal vandaag van start gaan en als je je hebt ingeschreven, dan loont het om je e-mail inbox in de gaten te houden. Andy Belford, de community manager, heeft op Twitch aangegeven dat de beta uitnodigingen op de dag van livegang verstuurd worden.

Gezien de beta vandaag van start gaat, mogen de genodigden dus een uitnodiging verwachten. Het betreft hier een gesloten beta en een registratie geeft geen garantie op deelname, dus het is nog maar de vraag of je daadwerkelijk in aanmerking komt. Blijf hoe dan ook je mail in de gaten houden.

“My understanding is that it should be day and date. That day, we’ll start sending out the invites. Basically, we’ll turn it on and then we’ll start running essentially a script that goes through and grants access to everybody who we’re granting access to.”