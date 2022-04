DICE rolde vorige week patch 4.0 uit voor Battlefield 2042, die maar liefst 400(!) verbeteringen en toevoegingen door heeft gevoerd. Dat blijkt echter niet het enige wat in de update zat, want dataminers zijn meteen in de bestanden gedoken en de digitale gravers hebben een behoorlijke schat aan informatie gevonden.

Eén van de dataminers is ’temporyal’, die op Twitter zijn bevindingen heeft gedeeld. Het blijkt namelijk dat patch 4.0 ook details bevat over de aankomende in-game store en microtransacties. Zo moet het straks mogelijk zijn om zaken zoals bundels, cosmetics, XP-boosts en meer aan te schaffen.

Daarnaast zullen er vijf pakketten met premium valuta aangeboden worden en bevatten de bestanden referenties naar wekelijke en bonusmissies die waarschijnlijk bedoeld zijn voor de Battle Pass, die samen met seizoen 1 ergens deze zomer zal gaan starten.

