Ben je heel toevallig op zoek naar een nieuwe soundbar? Dan heeft Harman Kardon misschien wel iets voor jou. Het bedrijf heeft aangekondigd dat zij deze maand een nieuwe soundbar op de markt zullen brengen: de Harman Kardon Citation MultiBeam 1100. De soundbar ondersteunt Dolby Atmos en MultiBeamTM (3D simulatie techniek).

De MultiBeam 1100 heeft twee omhoog gerichte speakers voor de Dolby Atmos ondersteuning, wat moet zorgen voor een toffe film/game ervaring in de woonkamer. De PureVoiceTM technologie, die in de soundbar verwerkt zit, moet ervoor zorgen dat spraak en stemmen tijdens films kristalhelder klinken. Je hebt ook de mogelijkheid om er een extra subwoofer bij aan te schaffen met extra speakers. Mocht je een surround setup wensen (5.2.1), dan is dat dus mogelijk.

De Harman Kardon Citation MultiBeam 1100 komt in twee uitvoeringen: Winter Grey en Classic Black. Beide zullen € 999,00 kosten en zijn deze maand verkrijgbaar.