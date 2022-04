Sony liet gisterenavond weten dat ze deze week een firmware update voor de PlayStation 5 zullen uitrollen die VRR mogelijk maakt. Gelijktijdig gaven ze een overzicht van de titels die een update zouden ontvangen en zo kon je eerder vandaag al lezen dat Insomniac Games er een had uitgerold voor Marvel’s Spider-Man.

De spin-off Miles Morales heeft nu ook een update gekregen (1.013) en daarnaast is Ratchet & Clank: Rift Apart eveneens voorzien. Ook Capcom is bezig geweest, want voor Resident Evil 8: Village is eveneens een update beschikbaar. Hieronder de details per titel waarvan de patch notes bekend zijn.