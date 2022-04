Het nieuwe seizoen van Apex Legends, genaamd Saviors, gaat op 10 mei officieel van start en hoewel dat nog even duurt, heeft Respawn Entertainment alvast een tipje van de sluier opgelicht. De nieuwe Hero voor de shooter zal Newcastle zijn, die mogelijk de broer is van Bangalore.

Hij is een verdedigende Hero en om het een en ander van de held te zien, check je de onderstaande trailer. Met nog twee weken te gaan tot het nieuwe seizoen hier is, zal Respawn Entertainment beetje bij beetje nieuwe informatie delen en we houden je daar natuurlijk van op de hoogte.

Overigens mogen we tijdens het nieuwe seizoen ook wat veranderingen aan de Storm Front map verwachten. Deze aanpassingen zijn gericht op The Drowned Beast. Tot slot krijgt de game met ingang van het nieuwe seizoen een herwerkte Ranked modus onder de noemer ‘Ranked Reloaded’.