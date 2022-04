Het blijkt dat Sony onlangs een nagelnieuw ‘Game Preservation Team’ heeft opgericht en de Japanse fabrikant is op zoek naar nieuw personeel om het team aan te vullen. Via Twitter deelt Garrett Fredley dat hij onlangs is begonnen als senior build engineer bij het kersverse team, waarbij hij uitlegt dat het behouden van stukjes gamegeschiedenis één van zijn passies is.

Wat dit team precies moet gaan bereiken, is op dit moment nog onduidelijk. Eén van de mogelijkheden is dat dit team verantwoordelijk zal zijn voor het overzetten en compatibel maken van klassieke PlayStation (2) titels voor de aankomende, verbeterde PlayStation Plus-diensten. Begin dit jaar registreerde Mark Cerny – de architect van zowel de PlayStation 4 als PlayStation 5 – een patent wat gericht is op backwards compatibility. De timing is in ieder geval opvallend te noemen.

Today is my first day as a Senior Build Engineer at @PlayStation, working as one of their initial hires for the newly created Preservation team!

Game Preservation was my first career passion, so I'm ecstatic that I get to go back to those roots 😊

— Garrett Fredley (@SomeCronzaGuy) April 25, 2022