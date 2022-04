Vanaf eind juni gaat de verbeterde PlayStation Plus dienst van start en vanaf dat moment worden er twee tiers toegevoegd aan het abonnement. De hoogste tier maakt het mogelijk om klassieke PlayStation-titels te spelen, wat nu al via PlayStation Now kan. De laatstgenoemde dienst zal echter afgesloten worden en dat is niet zonder consequenties voor een aantal titels, zo blijkt.

De Reddit gebruiker Cobra_Bite merkte namelijk op dat er een flinke lijst aan games – bijna 60 stuks – óf een verloopdatum in mei hebben of sporadisch simpelweg niet beschikbaar zijn. De volledige lijst kun je via de bovenstaande link bekijken, maar het ziet er naar uit dat vooral games uit de stallen van SEGA geraakt worden, met meerdere Sonic-titels die verdwijnen. Andere bekende titels zoals Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, Castlevania: Lords of Shadow en Yakuza 4 en 5 passeren eveneens de revue.

Het zou natuurlijk goed kunnen dat (een deel van) de bovengenoemde games straks bij het nieuwe PlayStation Plus ook gewoon beschikbaar zullen zijn. Hopelijk dat Sony binnenkort uitsluitsel kan bieden.