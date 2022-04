Op 22 juni zal de nieuwe opzet van PlayStation Plus uitgerold worden in Europa en Sony liet eerder al weten dat bestaande abonnees automatisch omgezet zullen worden in de Essential tier, wat de meest simpele versie is. Uit een FAQ blijkt nu dat abonnees die naast PlayStation Plus ook PlayStation Now hebben, PlayStation Plus Premium zullen krijgen.

Gamers die dus beide abonnementen hebben, krijgen er één voor terug en de duur van het abonnement is net zolang totdat de laatste van de twee afloopt. Dus als je huidige PlayStation Plus abonnement bijvoorbeeld over een half jaar afloopt en PlayStation Now pas volgend jaar, dan blijft Premium van kracht tot volgend jaar. Geen verkeerde deal dus.

Mocht je in een lagere tier zitten en willen upgraden, dan zal dat zonder al te veel moeite mogelijk zijn liet Sony laatst al weten. Meer over de nieuwe abonnementsvormen van PlayStation Plus kun je hier vinden.