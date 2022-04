Na vele geruchten kondigde Sony vorige maand de vernieuwde abonnementsvormen van PlayStation Plus aan. Er zullen binnenkort drie verschillende tiers beschikbaar zijn, waarmee PlayStation Plus en PlayStation Now samengevoegd worden en abonnees kunnen kiezen van welke voordelen ze gebruik willen maken. Eerder deze week werd duidelijk dat het vernieuwde PlayStation Plus op 22 juni in Europa moet lanceren.

In Azië lanceert het nieuwe PlayStation Plus volgende maand al en daar hebben klanten mails van Sony ontvangen waarin nu ook meer duidelijk is geworden omtrent upgrademogelijkheden. Huidige abonnees van PlayStation Plus zullen, wanneer de vernieuwde service lanceert, automatisch worden omgezet naar de goedkoopste PlayStation Plus Essential tier. Deze tier biedt hetzelfde als het PlayStation Plus-abonnement dat we nu kennen, dus die omzetting is vrij logisch.

Uit de mails van Sony blijkt nu dat wanneer je de Essential tier hebt, je de mogelijkheid krijgt om te upgraden naar één van de twee duurdere tiers: Extra of Premium. Hiervoor dien je simpelweg het verschil in prijs te betalen voor het restant van je lopende abonnement. In principe weinig bijzonders en dit lag in de lijn der verwachting, maar Sony had tot op heden nog niets gecommuniceerd over upgrademogelijkheden voor de nieuwe vormen van PlayStation Plus.

Daarmee is er dus weer een details omtrent het nieuwe PlayStation Plus opgehelderd. De komende weken zal Sony ongetwijfeld nog meer informatie bekendmaken. Zo zijn we bijvoorbeeld nog altijd in afwachting van een overzicht met alle games die in de catalogus van de service inbegrepen zullen zijn.