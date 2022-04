Iets langer dan een week geleden heeft Bandai Namco een flinke update uitgebracht voor Elden Ring. Deze update bracht diverse verbeteringen met zich mee, waaronder wapenbalans in PvP optimalisatie, allerlei spreuken die sterker werden gemaakt en nog veel meer. FromSoftware heeft nu opnieuw een update uitgebracht en deze richt zich met name op twee bazen in de game.

Deze kleine update verhelpt namelijk een aantal bugs rondom Malenia, Blade of Miquella en de Elden Beast. In multiplayer zou Malenia namelijk niet altijd de juiste hoeveelheid health points terugkrijgen en de Elden Beast werkte niet helemaal naar behoren onder bepaalde omstandigheden. Hieronder kan je de patch notes bekijken van deze nieuwe update.

