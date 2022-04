Garrett Fridley liet eerder deze week via Twitter weten dat hij bij een nieuw team van Sony aan de slag is gegaan. Het zogeheten ‘Games Preservation Team’. Dit wekte de indruk dat Sony meer in gaat zetten op PS3-emulatie, dit om klassiekers van weleer een nieuw leven in te blazen. Dit is echter niet het geval.

Fridley heeft gereageerd door te stellen dat hij niet verwacht had dat het hele internet hier vervolgens over zou schrijven. Hij heeft zijn nieuwe rol wat meer gespecificeerd en aangegeven dat zijn werk vooral bestaat uit het archiveren van oudere games. Dit is althans voor nu de bedoeling.

Hij sluit echter niet uit in de toekomst alsnog met emulatie aan de slag te gaan, maar daar kan hij op dit moment nog geen uitspraken over doen.