Zoals je hier al kon lezen trekt Bethesda de stekker uit zijn eigen launcher. Daarom kan je vanaf nu al je games, met eventuele opslagbestanden en tegoedbonnen overzetten naar Steam. Je hebt hiervoor nog wel even tijd, aangezien je alles nog kan overzetten na 11 mei.

Op die datum zal de launcher zelf echter uit de lucht gehaald worden, dus games zullen vanaf dan dus niet meer speelbaar zijn via dat systeem. Voor extra informatie over hoe je deze transfer en meer doet, kan je hier terecht. Het merendeel van de data kan vrij gemakkelijk overgezet worden, maar in sommige gevallen zul je het handmatig moeten doen.

Een van de games die een specifieker migratieproces kent is Fallout 76, daarvoor heeft Bethesda een aparte FAQ opgesteld.