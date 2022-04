Yuji Naka, de bekende ontwikkelaar van Sonic the Hedgehog en recent ook Balan Wonderworld, heeft aangegeven dat hij Square Enix heeft aangeklaagd. Zoals je hier in onze review al kon lezen, speelde de game ontzettend stroef en waren er meer zaken niet op orde.

Naka zegt dat hij zes maanden voor de release door Square Enix ontslagen werd en dat mede daarom de game in een erbarmelijke staat verscheen, vol met bugs. Dit is wat Yuji Naka erover te zeggen had op Twitter (Via Cheesemeister). Hij stelt namelijk dat de game niet klaar was toen deze werd uitgebracht.

“I think that the resulting Balan Wonderworld and the critical reception it received have a lot to do with what happened. I’m really disappointed that a product I worked on from the start turned out this way.”

“I personally regret that Balan Wonderworld was released to the world in an unfinished state. I wanted to consider all kinds of things and release it as a proper action game. I don’t think that Square Enix and Arzest value games and their fans.”