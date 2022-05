Review | Razer Blade 17 – Krachtige gaming laptops zijn altijd imposant om te zien; meestal erg grote gedrochten met veel kleurtjes en lichtjes, waarvan de plastic en metalen onderdelen snel verslijten en krakkemikkig in een hoek belanden. Razer dacht: wij gaan voor een premium gaming lijn en dan zo dun mogelijk. En hoe bizar het ook is, Razer weet de meest krachtige videokaarten in een ontzettend dunne behuizing te proppen. Razer heeft ons een Blade 17 laptop opgestuurd die wij even mogen bekijken ter review. Wij zijn namelijk benieuwd wat voor een dunne krachtpatser de Blade 17 is en hoe het is om er in de praktijk mee aan de haal te gaan. Zo hebben we gekeken hoe portable het is, hoe de gebruiksvriendelijk is en of de performance in lijn met het prijskaartje ligt. Oftewel: is de Blade 17 de moeite waard als je een dikke vette portemonnee hebt?

Ongelooflijk dun

Razer heeft met de Blade laptop iets indrukwekkends gedaan. Het is een gaming laptop lijn die met een erg geminimaliseerd ontwerp de meest krachtige onderdelen van het moment erin heeft verwerkt. De Blade 17 is niet veel dikker of dunner dan een Macbook Pro, maar bevat (in dit geval) een RTX 3080 Ti videokaart. De GPU is voor een normale desktop normaliter een flinke kerel, maar zit nu in een laptop van niet dikker dan 2 centimeter (19,99mm om precies te zijn) verwerkt. De Blade 17 laptop die wij voorhanden hebben is net zoals de rest van de line-up, voorzien van een matzwarte metalen behuizing. Het groene Razer logo is in het midden op de bovenkant te vinden en schijnt op als het scherm aanstaat.

Aan de zijkanten van de laptop kun je nog een hoop ingangen vinden. Aan de linkerkant: stroomingang, een ethernet poort, 2 USB-A poorten, 1 USB-C poort en een mini-jack ingang. Aan de rechterkant hebben wij een HDMI-poort, extra USB-A en USB-C poorten en een slot om er een SSD in te schuiven. Je kunt de Blade 17 overigens ook nog open schroeven om hier de laptop van nog meer PCIe (NVMe 4.0) SSD’s te voorzien (tot 4TB). Op het toetsenbord vind je aan de linker- en rechterkant de speakers. Razer heeft de THX licentie en daardoor kun je gebruikmaken van de spatial sound, hoewel we hier niet heel erg van onder de indruk zijn. Leuk meegenomen hoor, maar niet waar je de laptop voor aanschaft.

De specificaties & prijs

Hieronder een lijst met de specificaties van het Blade 17 model dat PlaySense heeft gereviewed:

NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti (16GB GDDR6 VRAM)

Intel i9-12900H processor (1.8GHz 14-core)

32 GB DDR5 4800MHz RAM

1TB SSD, PCIe Gen4 NVMe

17.3″ 4K 144Hz IPS scherm

De Blade 17 is in dit geval een powerhouse te noemen dus dat zit wel goed. Als je de laptop openklapt, hebben wij een 17,3” scherm, met 144Hz op een resolutie van 4K. Hierboven heb je een mooi overzicht van de belangrijkste specificaties. Het is niet de minste lijst en dit zit voor de rest ook gewoon goed. Je betaalt er ook een flinke duit voor: € 4699,99. Het is een zeer forse prijs, dat valt absoluut niet te ontkennen. Je krijgt er echter veel voor terug, maar er is genoeg ruimte voor discussie om te pleiten voor 500 tot 800 euro minder. Hoewel je natuurlijk ook moeten betalen voor de techniek, waardoor de laptop onder andere niet log is als je het meeneemt. Zelfs de 17” voelt niet bulky of immens aan door de dunheid. Dat is toch wel een plus. Feit blijft, het is veel geld.

De ervaring

Want ja, we hebben hier immers wel te maken met een GeForce RTX 3080 Ti in de laptop. De gaming ervaring is kortweg gezegd subliem. Denk aan Cyberpunk 2077, die ray tracing op volle toeren draait. Dat is een fijne ervaring, zeker als de gamer ook DLSS nog aangooit op de laptop: het werkt als een zonnetje. Rauw pusht de laptop de game rond de 70+ fps op Ultra zonder RT (1440p), maar met DLSS en wat tweakwerk kunnen er nog meer frames uitgetrokken worden. Dat Razer voor een Nvidia setup is gegaan is in dit geval ook gewoon de juiste keuze. De DLSS is een fantastische feature en ook de GPU is een krachtige kaart. De CPU is daarentegen een erg warm onderdeel, maar het weet nog steeds niet té heet te worden als je de onderkant aanraakt (de i9 is überhaupt een zeer warme CPU). Bij een Blade 15 heb je sneller een kachel te pakken dan bij de Blade 17, dus dat is een pluspunt. Hoewel je er wel rekening mee moet houden dat je met een warme laptop, algemeen gezien, zit opgescheept.

Het scherm is daarbij ook erg geslaagd: kleurrijk terwijl het mat genoeg is om reflecties tegen te gaan. Een mooi IPS-scherm onderaan de streep om het kort te zeggen. Alleen wat dan weer een ongelooflijk hekelpunt is aan de Blade 17, is de accuduur. Het is gewoon slecht te noemen, want met amper 3 uurtjes normaal gebruik is het te weinig. Dit rekenen we buiten de gaming uren, dus met gamen ben je hoe dan ook gedwongen de stroomkabel erin te pluggen. Er mocht hier wel een stuk meer speling in zijn, zoals bij normaal gebruik (internet of kantoorwerk) een accuduur van pakweg 5 uur. Gezien de prijs, is er wel erg heftig bezuinigd op de batterij en dat is jammer. Hoewel de Blade 17 kan shinen met zijn prestaties, is het wel van zeer korte duur alvorens je naar het stopcontact moet rennen.

Plus- en minpunten van de Blade 17

Razer weet in ieder geval te scoren op het gebied van poorten. We noemden eerder al de hele lijst op, maar dat je 3 USB-A poorten hebt en 2 USB-C, is erg fijn. Zo kan je alle extra hardware erop aansluiten en gebruiken, en je hebt waarschijnlijk nog genoeg over voor extra spullen. Ook het toetsenbord is zeer fijn in gebruik en geeft een goede feedback bij het tikken. De subtiele LED die de toetsen hebben zijn via de Razer Synapse software aan te passen, dus dat is ook in orde. Ook tijdens het spelen van games hebben wij weinig verstoringen beleefd, hoewel een van de losse toetsenborden van Razer de voorkeur geniet. Ook in combinatie met een muis van het merk maak je de setup toch wel compleet, hoewel de trackpad ook erg fijn is om te gebruiken voor de meest simpele taken. De touch functionaliteit is responsief, terwijl de linker- en rechtermuisknoppen onderaan de pad ook goede feedback bieden.

Hoewel, de schoonheid heeft een negatieve keerzijde. De zwarte metalen behuizing is zeer gevoelig voor vingerafdrukken. De laptop is op zijn mooist een paar seconden uit de doos. Zelfs met de meest schone vingers op aarde krijg je er een hoop vingerafdrukken op te zien, waardoor je kan blijven vegen om het mooi te houden. We hopen dat Razer hier iets op vindt, want zo’n indrukwekkend stuk hardware ziet er na een tijdje gebruiken gewoon niet meer uit. De laatste paar punten die we nog moeten aanhalen zijn de speakers. Het klinkt leuk en aardig, maar mist wat volheid door te weinig bass in het geluid. Niet dat het blikkerig klinkt, maar het kon allemaal iets beter. Functioneel en vrij ruimtelijk is het wel te noemen, dus je komt er mee vooruit.