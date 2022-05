Halo Infinite zal voorlopig nog verbeteringen blijven krijgen in de vorm van Seasons, updates en andere toevoegingen, maar niet ieder facet van de nieuwe Halo is bij iedereen even goed gevallen. Ontwikkelaar 343 Industries zegt goed naar de feedback te luisteren en daarom heeft men onthuld dat de shooter in Season 2 van het Armour Core systeem zal afstappen.

Voor de spelers die minder bekend zijn met Halo Infinite: dit systeem zorgt ervoor dat je bepaalde stukken bepantsering alleen op specifieke pakken kunt plakken. Sommige van deze pakken zijn dan alleen weer verkrijgbaar via de Battle Pass, waardoor je soms stukken cosmetica krijgt waar je helemaal niks aan hebt. Het Armour Core systeem is tevens erg beperkend voor spelers die graag een unieke outfit in elkaar willen zetten.

In de onderstaande livestream vertelt Jerry Hook, head of design van Halo Infinite, dat 343 Industries nu inziet dat de Armour Cores eigenlijk niet goed werken en dat het in de loop van Season 2 mogelijk zal zijn om je uitrusting geheel naar smaak in te stellen.

Het tweede seizoen van Halo Infinite gaat vandaag van start, de roadmap van dit seizoen kun je hier terugvinden.