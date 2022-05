EA Sports heeft via een nieuw bericht op hun website laten weten dat ze cross-play functionaliteiten gaan testen in FIFA 22. Het gaat dan om twee modi: Online Seasons en Online Friendlies.

De reden dat EA kiest voor slechts twee modi om te testen, is om te voorkomen dat de functie technische problemen veroorzaakt in de gehele game. Op basis van de resultaten, feedback van de spelers en meer, zullen ze verder kijken naar hoe ze cross-play in toekomstige games uitgebreider kunnen integreren.

Een van de meest gespeelde modi in de FIFA franchise is natuurlijk Ultimate Team, maar dit is dus niet de modus waarin EA cross-play gaat testen. Eerdere geruchten wezen overigens al op cross-play functionaliteiten voor FIFA 23 en gezien EA dit nu gaat testen, lijkt het enigszins mogelijk dat de functie in het aankomende deel beschikbaar is.

“While we want to enable our players to play with as many friends and others as possible, we limited the test to these two modes with the aim of reducing the chance for introducing new issues into the game. We are confident that the game data and feedback that we get from these two modes will help inform how Cross-play could further be implemented in future titles.”