De beste Belg in het buitenland is hij niet geworden, maar wel heeft Kevin De Bruyne een plekje kunnen verzilveren in EA’s FIFA 22 Team of the Year. Vorige week stemden fans van over de hele wereld op hun favoriete spelers uit een lijst van 80 genomineerden. Daar zijn nu elf namen uit naar voren gekomen, die verkozen zijn tot speler in het team van het jaar.

Dit jaar zitten er maar drie spelers in het team die ook in het team van vorig jaar zaten. Dit gaat om Kevin De Bruyne, Robert Lewandoski en Kylian Mbappé. Verder heb je dit jaar tussen de palen Gianluigi Donnarumma. Met voor hem een Portugees getinte verdediging met João Cancelo, Rúben Dias, Marquinhos en Achraf Hakimi. Een rijtje daarvoor vinden we dus Kevin De Bruyne, Jorginho en publiekslieveling N’Golo Kanté terug. De goals moeten komen van Kylian Mbappé, Robert Lewandoski en Lionel Messi.

Dit jaar vinden we dus jammer genoeg geen Nederlander terug in het FIFA 22 Team of the Year. Messi keert terug na een jaartje van afwezigheid en Ronaldo zal niet graag horen dat hij er dit jaar niet bij zit. Voor hun “harde” werk krijgen al de spelers uit dit team nu een extra kaart in FUT, waarop hun rating nog net dat tikkeltje hoger is.

Bekijk hieronder nog snel even de trailer en vergeet niet in de comments mee te delen welke speler voor jou echt wel een plekje in dit team had verdiend.