FIFA 22 is deze maand één van de games die je via PlayStation Plus kunt binnenhalen, zij het voor de PlayStation 5. De footie is zeker even de moeite waard en EA maakt het nu nog wat aantrekkelijker voor PlayStation Plus abonnees.

Momenteel is er namelijk gratis een PlayStation Plus FUT-pakket te downloaden, exclusief voor abonnees. Dit pakket bevat een aantal extra’s voor FIFA Ultimate Team. Zo kun je een van de drie beste spelers aan je club toevoegen op leenbasis en dat voor vijf wedstrijden.

Daarnaast ontvang je ook nog 11 spelers die een beoordeling van 82 of hoger hebben, die je in je team kunt opnemen voor online wedstrijden. Dit alles is volledig gratis en het pakket kan je hier in de PlayStation Store vinden.