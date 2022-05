Bethesda bracht in maart zijn laatste PlayStation exclusieve titel uit: Ghostwire: Tokyo. Deze game brengt je naar hartje Tokio om daar allerlei geesten op spectaculaire wijze te bestrijden. De game kende wat tekortkomingen, maar over het algemeen waren we erg tevreden met het resultaat.

Nu nog geen twee maanden later is Ghostwire: Tokyo wat goedkoper verkrijgbaar dankzij een nieuwe aanbieding. De game is namelijk de nieuwe PlayStation Store deal van de week en het gaat hier om twee versies. Zowel de standaard als de Deluxe Edition zijn beide voorzien van 34% korting en de deals in kwestie kan je hieronder bekijken.

Zoals gebruikelijk kan je via de links direct naar de PlayStation Store, mocht je hier gebruik van willen maken.

Heb je nog PSN-tegoed nodig? Daarvoor kan je hier terecht.