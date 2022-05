Marvel’s Midnight Suns mat in maart de geliefde superhelden van Marvel een tactisch jasje aan… of dat had toch moeten gebeuren, want de game had oorspronkelijk in die maand moeten uitkomen. De titel werd echter uitgesteld naar de tweede helft van het jaar, al blonk een precieze releasedatum vooralsnog uit door zijn afwezigheid.

Nu lijkt er echter toch schot in de zaak te komen. Midnight Suns heeft in Australië namelijk een officiële rating gekregen. De game draagt daar nu de stempel “mature”, met als voornaamste oorzaken een dosis “bovennatuurlijk geweld” en de aanwezigheid van “in-game aankopen”. Geen al te grote verrassingen op dat vlak dus.

Belangrijker dan de rating zelf is echter de implicatie die een dergelijke gebeurtenis met zich meebrengt. Het vrijgeven van de rating zou er immers op kunnen wijzen dat de release van Marvel’s Midnight Suns nu echt voor de deur staat. Wij gaan er alleszins al van uit dat we in de nabije toekomst een aankondiging mogen verwachten.