Het gigantische aanbod aan (anti)helden in het Marvel-universum heeft de afgelopen jaren zijn vruchten afgeworpen. Naast een hoop meer dan prima films is ook in het videogamelandschap genoeg voor de fans te vinden. Marvel’s Midnight Suns kent al een behoorlijk roster aan personages, maar soms is meer ook gewoonweg beter. Vooral als het om Deadpool gaat.

Ieders favoriete antiheld zal als eerste DLC-personage toegevoegd worden aan Marvel’s Midnight Suns. Uitgever 2K en ontwikkelaar Firaxis zullen hem op 26 januari via het The Good, The Bad, and The Undead pakket aan de game toevoegen. Deadpool is een lastig figuur om ergens in te integreren, maar gezien onze Marvel-goeroe Matthias goed te spreken was over de game twijfelen wij er niet aan dat Firaxis dit klusje prima weet te klaren.

Marvel’s Midnight Suns is op dit moment beschikbaar voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Versies voor de andere platformen volgen later.