Marvel’s Midnight Suns is al sinds eind vorig jaar verkrijgbaar op de current-gen systemen en pc, maar ook komt de game nog naar last-gen systemen. Via persbericht heeft 2K Games aangekondigd dat de game voor de PlayStation 4 en Xbox One op 11 mei zal verschijnen.

Gelijktijdig zal ook de Blood Storm uitbreiding voor de game uitkomen, waarvan je hieronder een trailer kunt bekijken. Tot zover allemaal goed nieuws, maar er is ook minder goed nieuws te melden. De Nintendo Switch versie van Marvel’s Midnight Suns is namelijk geannuleerd.

Wat precies de reden voor het annuleren van de Switch versie is, wordt niet duidelijk uit het persbericht.