Eind vorige week werd het volgende DLC-personage voor Marvel’s Midnight Suns aangekondigd: Venom. We kregen dit figuur al even te zien in de begeleidende trailer, maar het was nog even wachten op een deep dive video die meer over het personage in de game uit de doeken doet.

De onderstaande video laat veel van Venom zien en dit gaat gepaard met commentaar van een ontwikkelaar die veel context bij de getoonde beelden geeft. Kortom, bekijk de onderstaande video en je weet alles wat je over Venom moet weten.

Venom verschijnt op 23 februari voor Marvel’s Midnight Suns en in onze review lees je meer over de game.