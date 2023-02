Games die zich afspelen in het Marvel-universum zijn meestal actietitels, maar Midnight Suns gooide het over een andere boeg. Het is immers een turn-based strategy game. Het kan dan daarom best een drempel zijn voor Marvel-fans om zich aan het spel te wagen, gezien het genre. Nu is er voor Xbox-bezitters een kans om de game even uit te proberen.

Er is namelijk een trial beschikbaar voor Marvel’s Midnight Suns. Deze stelt je in staat om de game drie uur lang te spelen. Zo kan je zelf beoordelen of het spel je aanpreekt of toch niet. Besluit je daarna om Marvel’s Midnight Suns aan te schaffen, dan kan je je savegames gewoon meenemen. De trial zal tot en met 27 februari 2023 beschikbaar blijven in de Xbox Store.