Sinds eind vorig jaar kunnen we aan de slag met Marvel’s Midnight Suns, een enorm vermakelijke tactische RPG waarbij een team Marvel helden het opnemen tegen de kwaadaardige Lilith. De game zal echter nog even actief ondersteund worden met nieuwe content en intussen is al aangekondigd dat Deadpool het allereerste DLC-personage zal worden. We zagen al een korte trailer met Deadpool, maar nu krijgt hij een uitgebreide nieuwe video met heel wat details.

In deze ‘deep dive’ video worden Deadpool en zijn verschillende vaardigheden aan ons voorgesteld. Uniek aan dit personage is de ‘En Fuego’ balk die zijn vaardigheden aanpast en versterkt. De ‘En Fuego’ balk vult zich wanneer je een vijand uitschakelt, dus er komt weer heel wat tactische diepgang bij kijken. Alle details vind je in de video hieronder.

Meer weten over Marvel’s Midnight Suns? Lees dan hier onze review.