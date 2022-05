Eind vorig jaar bracht ontwikkelaar Witch Beam de indiegame Unpacking uit voor Xbox, Nintendo Switch en pc. In deze “zen puzzelgame” pak je dozen met bezittingen uit en plaats je deze in een kamer of een huis. Door de voorwerpen uit te pakken, leer je zo meer over het leven van degene die de spullen bezit. Een bijzondere game die al snel de harten van zowel de media als de spelers wist te veroveren. Unpacking mag dan ook een echte hit genoemd worden. Dat bleek vorige maand onder meer bij de jaarlijkse BAFTA Games Awards. Unpacking sleepte vier nominaties in de wacht en werd uiteindelijk beloond met twee van deze prestigieuze prijzen.

Witch Beam heeft nu goed nieuws voor PlayStation-bezitters die ook benieuwd zijn naar de game. Unpacking wordt komende week, op 10 mei om precies te zijn, uitgebracht voor de PlayStation 4 en PlayStation 5. Check vooral even de onderstaande trailer om een idee te krijgen van Unpacking.