De toekomst van Titanfall is al een paar jaar onduidelijk. Fans van de franchise zouden graag een derde deel willen zien en leakers hebben eerder al beweerd dat die in ontwikkeling zou zijn. Respawn Entertainment, de ontwikkelaar van Titanfall, is echter vaag over de toekomst en houdt zich vooral bezig met Apex Legends én werkt aan een vervolg op Star Wars Jedi: Fallen Order.

Kortom, een derde Titanfall-game lijkt voorlopig in ieder geval niet voor de hand te liggen. Des te opvallend zijn de foto’s die nu zijn opgedoken in filialen van GameStop in Duitsland. Op Reddit melden meerdere gebruikers namelijk dat diverse Duitse GameStop-winkels Titanfall 3 aanbieden als pre-order. In de schappen liggen doosjes met de titel tussen reeds aangekondigde games die worden aangeboden als pre-order en de winkels nemen ook daadwerkelijk pre-orders aan, aldus de Reddit-gebruikers. Een winkelmedewerker zou hebben gezegd dat de game dit najaar moet verschijnen.

Het komt vaker voor dat games door winkels worden gelekt voordat de officiële aankondiging plaatsvindt en dat meerdere filialen van GameStop een pre-order van Titanfall 3 aanbieden is zeker opvallend. Het is dan ook niet uit te sluiten dat GameStop haar mond voorbij heeft gepraat. Tegelijkertijd lijkt het onwaarschijnlijk, zeker gezien de aandacht die Respawn Entertainment nu heeft voor andere games. We beschouwen dit daarom ook als niets anders dan een gerucht. Zou jij graag een derde Titanfall-game zien?