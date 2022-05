Ontwikkelaar Nine Dots liet eerder dit jaar weten dat Outward: Definitive Edition ergens in mei lanceert. Nu we de eerste week er op hebben zitten, is het hoogtijd om de releasedatum bekend te maken. Outward: Definitive Edition komt op 17 mei voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S en de pc uit. De heruitgave bevat de basis game, plus de twee uitbreidingen ‘The Three Brothers’ en ‘The Soroboreans’.

Indien je reeds de basis game en de uitbreiding ‘The Three Brothers’ hebt, dan kun je Outward: Definitive Edition gratis claimen. Hoewel eerder anders werd beweerd, is het niet langer nodig om ook de uitbreiding ‘The Soroboreans’ in je bezit te hebben, om in aanmerking te komen voor de gratis upgrade. Tot slot bevat deze heruitgave talloze quality of life-verbeteringen en is het geheel ook volledig opnieuw gebalanceerd.