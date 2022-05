Al geruime tijd is bekend dat Intel de GPU markt zal gaan betreden. Dit zullen zij doen met de Arc Alchemist videokaarten en aanvankelijk zouden deze eigenlijk al in 2021 gelanceerd worden. Zoals we al gemerkt hebben, is hier nog niks van terechtgekomen en helaas moeten wij de brenger van slecht nieuws zijn.

Volgens Igor’sLAB zal de nieuwe release window van de videokaarten in de periode tussen begin juli en eind augustus liggen. Zo lijken de software aspecten van de GPU nog niet helemaal op orde te zijn. Om wat meer specifiek te zijn: de driver support is nog niet helemaal overtuigend genoeg volgens de bronnen van Igor’sLAB. Een goede support draagt uiteindelijk het succes van een nieuwe videokaart, dus voorzichtigheid is in dit geval geboden.

Het is wel zo dat AMD dit jaar met nieuwe RDNA 3 kaarten wil komen en ook Nvidia wil een stap verder zetten met nieuwe GPU’s. Het is dus nog maar de vraag of Intel genoeg te bieden zal hebben tegenover de concurrentie als zij (misschien) in juli of augustus lanceren met een GPU.

Uitstel is op zich niet heel erg of gek, maar de honger is bij de GPU kopers nog lang niet gestild. Videokaarten van AMD en Nvidia zijn immers nog steeds moeilijk te krijgen en ook de chiptekorten zijn nog altijd een probleem dat maar geen einde in zicht lijkt te krijgen. Voorheen was de gok dat dit tegen 2023 opgelost zou zijn, maar volgens dit bericht lijkt het nog een jaar langer te duren. Hopen dat Intel dus snel als derde speler op de markt komt, want een extra keuze is iets waar iedereen wel aan toe is.