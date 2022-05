Het ziet er naar uit dat Emem een belangrijk personage is in Vampire; The Masquerade – Swansong. De voormalige jazz-diva is al eerder voorgesteld door middel van een video en dat wordt dunnetjes overgedaan. De nieuwe video check je onder dit bericht.

Emem is lid van de ‘Clan of the Rose” en heeft een zeer vurig karakter. Ze is een zeer bekend gezicht in Boston, want ze bezit diverse cabaret clubs. Doordat ze verliefd werd op een vampier, besloot ze om ook één van hen te worden.