Gisterenavond werd bekend dat Electronic Arts en de FIFA uit elkaar gaan en dat de naam ‘FIFA’ niet langer gebruikt zal worden voor de bekende voetbalreeks van de uitgever. De nieuwe titel die nu toegepast zal worden is EA Sports FC. Volgens EA geeft dit ze de mogelijkheid om met nog meer partners samen te werken, wat uiteindelijk de kwaliteit van de games ten goede moet komen.

De FIFA heeft zelf nu ook gereageerd, zo liet Gianni Infantino, de huidige FIFA-president, optekenen dat de enige echte, authentieke game die de FIFA-naam draagt de beste voetbalgame zal zijn voor gamers en voetbalfans. Met andere woorden: Infantino lijkt te suggereren dat de naam FIFA zorgt voor hoge kwaliteit.

“I can assure you that the only authentic, real game that has the FIFA name will be the best one available for gamers and football fans. The FIFA name is the only global, original title. FIFA 23, FIFA 24, FIFA 25 and FIFA 26, and so on – the constant is the FIFA name and it will remain forever and remain THE BEST. The interactive gaming and esports sector is on a path of unrivalled growth and diversification. FIFA’s strategy is to ensure we can make the most of all future options and ensure a wide range of products and opportunities for gamers, fans, member associations and partners.”