Bethesda is al even bezig met een Indiana Jones-game, maar we weten nog niet wanneer deze titel zal verschijnen. Het is echter mogelijk dat dit niet de enige gelicenseerde Disney-titel is waar de ontwikkelaar zich momenteel mee bezighoudt.

Esports commentator Joey McDermott heeft via Twitter laten weten dat Bethesda meerdere Disney-games onder zijn hoede heeft. Een van de bronnen die hem dat in zijn oor fluisterde, was degene die al over het mogelijke ‘Welcome To The Family’-evenement van Bethesda en Xbox tweette, ruim voordat een ander dat begin dit jaar deed. Deze festiviteit is om de nieuwe samenwerking tussen de twee partijen te vieren.

Bethesda en Xbox houden op 12 juni een showcase, maar het is niet bekend of dit daadwerkelijk het evenement is waarover in de geruchten gesproken wordt.