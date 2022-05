Steeds meer uitgevers en ontwikkelaars zetten hoog in op toegankelijkheid, zodat zoveel mogelijk mensen van hun producten kunnen genieten. Denk bijvoorbeeld aan The Last of Us: Part II, dat een modus voor slechtzienden aangemeten kreeg en daar terecht voor geprezen werd. Ook Microsoft tracht zijn spullen voor iedereen toegankelijk te maken.

Met dit in het achterhoofd brengt het nu immers een reeks adaptieve accessoires voor pc uit. Met deze ‘adaptive mouse’ en ‘adaptive button’ – beide in verschillende vormen aanpasbaar, zodat iedereen er gebruik van kan maken – treed Microsoft in de voetsporen van zijn eigen Xbox adaptive controller, waarmee het eerder reeds applaus oogstte.

De onderstaande video laat zien wat we precies van deze accessoires kunnen verwachten.