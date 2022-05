Dying Light 2 wordt sinds de release geplaagd door vervelende bugs, die stap voor stap worden aangepakt door de ontwikkelaar. Techland heeft nu via een nieuwe hotfix weer wat bugs opgelost. Dat is natuurlijk een goede zaak, maar de Poolse ontwikkelaar heeft ook slecht nieuws te melden.

Techland liet eind vorige week al weten dat er voor Dying Light 2 een hotfix onderweg was voor een aantal specifieke problemen. Deze hotfix is nu beschikbaar en die maakt onder andere een einde aan het geen gebruik kunnen maken van ‘safe houses’. Dit kwam door een bug die ervoor zorgde dat de dag- en nachtcyclus niet werkte. De hotfix is momenteel voor de PS4-, PS5- en pc-versie van de game beschikbaar. De Xbox-versies volgen snel.

Het slechte nieuws van de Poolse ontwikkelaar gaat over de eerste verhalende uitbreiding voor Dying Light 2. Het was de bedoeling dat ‘In the Footsteps of a Nightrunner’ volgende maand zou verschijnen, maar dit is nu uitgesteld naar september, zo laat de ontwikkelaar via persbericht weten. Techland wil meer tijd voor de extra content uittrekken om aan de verwachtingen van de spelers te kunnen voldoen.