Techland is nog altijd ontzettend druk met Dying Light 2: Stay Human. De ontwikkelaar heeft de laatste drie maanden al allerlei nieuwe content uitgebracht en werkt nu ook toe naar de eerste grote uitbreiding voor de game. Intussen blijft Techland ook voortdurend issues verhelpen.

Ook komende week zal dat weer gaan gebeuren. Via Discord heeft Techland namelijk laten weten dat er een hotfix aankomt voor Dying Light 2. Daarbij deelde de studio ook het onderstaande lijstje met issues die met de hotfix opgelost zullen worden. Of het daarbij blijft of dat de update nog meer zal bevatten, is onduidelijk. Ook is nog niet bekend wanneer spelers de hotfix exact kunnen verwachten, maar Techland wil het dus ergens in de komende week uitbrengen.