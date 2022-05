Techland heeft reeds aangegeven dat zij willen gaan verrassen met de aankomende uitbreidingen voor Dying Light 2: Stay Human. Dit sloeg waarschijnlijk niet alleen op de extra content zelf, maar ook op welk moment je dit in de game kunt spelen.

Lead designer Tymon Smektała heeft tegenover WccfTech aangegeven dat het regelmatig zo is dat je eerst een game moet uitspelen, voordat je aan de gang kunt gaan met een nieuwe uitbreiding. Dit is met Dying Light 2 niet het geval. De eerste expansie voor de game kan je al spelen vanaf het moment dat je als Aiden Villedor binnenstapt.

Smektała deed ook nog een tipje van de sluier oplichten wat we van de eerste uitbreiding mogen verwachten. Het zal een verhaal zijn dat parallel aan de game zelf loopt en het speelt zich af op een plek buiten Villedor.

Dat is niet het enige, Techland heeft in de tussentijd ook aangekondigd dat ze met een update voor de eerste Dying Light komen. Deze update brengt wat quality of life verbeteringen en daar krijg je middels de onderstaande trailer een indruk van.