Techland zal Dying Light 2 net zo goed gaan ondersteunen als het eerste deel en dat betekent dat er ook extra verhalende content op stapel staat. Het is echter mogelijk dat de eerste uitbreiding niets te maken heeft met het hoofdverhaal.

Lead game designer Tymon Smektała heeft tegenover Game Informer laten weten dat Techland op het moment bezig is met verhalen die losstaan van de game zelf. Smektała heeft op internet al gezien wat fans van de game denken en welke verhalen de uitbreidingen zullen gaan volgen, maar dat komt totaal niet overeen met waar de ontwikkelaar mee bezig is.

De eerste uitbreiding zal de fans dan ook gaan verrassen, aldus de man van Techland:

“The first story DLC that we have promised, I’ve seen a lot of speculation online about what it will be and I can say confidently that they… weren’t close to the mark”.