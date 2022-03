Techland leek vorige week al te teasen dat er DLC voor Dying Light 2: Stay Human onderweg was in de vorm van parkour challenges. Inmiddels is duidelijk geworden dat dit inderdaad het geval was. De ontwikkelaar heeft deze week namelijk vijf van deze uitdagingen aan de game toegevoegd.

In deze challenges moet je zo snel mogelijk van punt A naar punt B zien te komen en worden je parkour vaardigheden op de proef gesteld. Klimmen, klauteren, springen, gliden en zwemmen: alles komt voorbij. De onderstaande trailer geeft je een idee van deze parkour challenges. Het houdt overigens nog niet op bij deze vijf uitdagingen. Techland zegt later deze maand met nog meer challenges te komen.

Naast dat Techland de parkour challenges heeft toegevoegd, heeft de ontwikkelaar ook nog een hotfix voor Dying Light 2: Stay Human uitgebracht op alle platformen. Met deze hotfix worden diverse bugs opgelost, net als problemen met crashes die konden optreden. Bekijk de onderstaande tweet van Techland voor de specifieke details van de hotfix per platform.

The newest Hotfix for Dying Light 2 Stay Human is live! Please check the changes below. We're aware of your feedback regarding the grappling hook and other issues so stay tuned for more information in the future!

Thank you for your continuous support!#DyingLight2 #StayHuman pic.twitter.com/N4PRefQX0o

— Dying Light (@DyingLightGame) March 18, 2022